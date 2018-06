La France et l’Argentine s’affrontent ce samedi en 8es de finale de la Coupe du monde 2018. À la 13e minute de jeu, Antoine Griezmann transforme un penalty obtenu par Mbappé, et permet aux Bleus de prendre les devants face aux coéquipiers de Lionel Messi. Regardez!

