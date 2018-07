La France et la Croatie s’affrontent ce dimanche en finale de la Coupe du monde 2018. A la 18e minute de jeu, Mario Mandžukić marque contre son camp et offre l’avantage aux Bleus. Dix minutes plus tard, Ivan Perišić marque le but égalisateur pour les Croates. Les images.

