Des surprises pour le 50e anniversaire du Big Mac (VIDEO)

CONTENU DE MARQUE – Trois tranches de pain au sésame, deux rondelles de viande hachée de bœuf, une tranche de fromage, de la laitue iceberg, de l’oignon, du cornichon au vinaigre et une sauce spéciale dont la préparation reste secrète à ce jour. Sept ingrédients qui constituent le sandwich le plus célèbre et le plus vendu au monde, le Big Mac. En 2017 les restaurants McDonald’s ont ainsi vendu plus de 1,3 milliards de Big Mac à travers le monde.

Une histoire et une recette extraordinaire

Imaginé et créé par Jim Delegatti, franchisé McDonald’s à Pittsburg en 1967, le Big Mac rencontra un tel succès que Ray Kroc, fondateur de McDonald’s, décida de le généraliser à tous les restaurants de l’enseigne. Pour la petite histoire c’est Esther Glickstein Rose, une secrétaire commerciale âgée de 21 ans qui travaillait au siège social de McDonald’s qui le baptisa de son nom actuel.

Résultat : le Big Mac est adopté par tous et les ventes explosent. Une success story venait de commencer et ne se dément pas cinquante ans après. «Lorsque mon arrière-grand-père Jim Delligatti a inventé le Big Mac à son grill, il voulait simplement faire plaisir à ses clients locaux» a déclaré Nick Delligatti, propriétaire-exploitant de McDonald’s de quatrième génération et arrière petit fils de Jim Delligatti, l’inventeur du Big Mac.

«Le 2 août aurait été le 100e anniversaire de mon arrière-grand-père, et je crois qu’il serait très fier de savoir que son sandwich a fait une telle impression durable, que les gens du monde entier peuvent en profiter partout où ils trouvent un McDonald’s.»

Une success story qui dure

En effet, en 50 ans, le goût légendaire du Big Mac, dont la composition et la recette demeurent inchangées, lui a permis d’atteindre une reconnaissance universelle et de devenir un héritage durable pour des millions d’amateurs. Partout dans le monde, l’iconique Big Mac est reconnaissable entre tous et reste le burger emblématique, avec une combinaison de saveurs tout aussi désirable et délicieuse que le jour de son introduction. «Il est rare de voir un produit alimentaire aussi pertinent aujourd’hui qu’il y a 50 ans», a indiqué à ce titre Steve Easterbrook, président et PDG de McDonald’s, lors d’une récente interview à Business Insider. Le succès est tel dans le monde entier, que le célèbre magazine The Economist a même utilisé son nom pour créer l’indice Big Mac en 1986, un outil économique qui compare le pouvoir d’achat des différentes devises internationales année après année. Le Big Mac est devenu ainsi le seul burger au monde à donner son nom à un indice économique qui permet de comparer le coût de la vie dans différents pays et de savoir si une monnaie est surévaluée ou sous évaluée, par rapport au dollar américain.

Le MacCoin, une monnaie unique et universelle

Pour célébrer le 50e anniversaire du Big Mac, McDonald’s s’est inspiré de cet indice et a créé le MacCoin, une monnaie mondiale, en édition limitée soutenue par l’image internationale du Big Mac. Plus de 6,2 millions de MacCoins seront distribués dans plus de 50 pays jusqu’à épuisement des stocks. Ces pièces commémoratives comportent cinq dessins uniques, chacun représentant une décennie du Big Mac. La face avant du MacCoin célèbre elle le 50e anniversaire du Big Mac.

Chaque dessin de MacCoin reprend des éléments marquants d’une décennie qui se rapportent à l’art, à la musique, à la culture pop ou encore à l’évolution de nos sociétés. Ainsi le MacCoin met en valeur les années 70 à travers le mouvement ‘’flower power’’, les années 80 à travers le pop art et les années 90 en reprenant les formes audacieuses et abstraites qui les définissent. Le début des années 2000 se concentre sur la technologie, qui a tellement modifiée nos modes de vie tandis que les 10 dernières années sont reprises à travers le prisme de la communication.

«Depuis son lancement dans une entreprise familiale McDonald’s il y a 50 ans, le Big Mac a parcouru le monde et est apprécié dans des villes allant de Marrakech à Chicago, offrant des moments délicieux et agréables aux gens partout dans le monde», a également déclaré Steve Easterbrook. «Nous voulions donc une célébration mondiale aussi unique que le hamburger lui-même. Le MacCoin transcende ainsi les devises pour commémorer notre hamburger emblématique mondial, tout en donnant aux clients du monde entier la chance de profiter d’un Big Mac en plus.»

Au Maroc dès le 23 octobre

La célébration du cinquantenaire du Big Mac au Maroc sera l’occasion de gagner ces fameux MacCoin. Cette monnaie, que les fans marocains peuvent se procurer dès le 23 octobre peut être partagée, collectée et échangée contre un Big Mac gratuit dans tous les restaurants McDonald’s. 10.000 MacCoins sont ainsi remis dans tous les restaurants au Maroc à l’achat des 10 000 premiers menus Big Mac ou Grand Big Mac. Chaque MacCoin pourra alors être échangé contre un sandwich gratuit dans les restaurants McDonald’s au Maroc et de nombreux pays, et ce, jusqu’au 31 décembre 2018.

Par ailleurs des événements surprises seront également organisés dans les restaurants McDonald’s. Et pour que cet anniversaire soit aussi marquant, McDonald’s lance le Big Mac avec deux tailles inédites: Le Grand Big Mac et le Mac Junior et ce, pour une période limitée.