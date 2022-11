Novak Djokovic au cœur d’une polémique (VIDEO)

Novak Djokovic fait le buzz ces dernières heures, suite à son match, dimanche, face à Holger Rune. Le tennisman serbe a perdu en finale du Rolex Paris Masters face au Danois.

Après la finale, une vidéo virale du journaliste Damian Reilly montre le clan Djokovic en train de préparer une gourde bien ʺspécialeʺ pour le tennisman. L’on peut apercevoir l’un de ses gardes du corps essayer de cacher ce qui se passe à un moment, ce qui parait assez louche. Cela a poussé plus d’un à se poser des questions sur le contenu de la bouteille. Surtout que Djokovic a amusé la galerie à de nombreuses reprises en indiquant que ses performances sont dues à une ʺpotion magiqueʺ.

Novak Djokovic s’est ainsi retrouvé au cœur de discussions concernant une potentielle affaire de dopage, mais cela reste à prouver pour le moment.

A.O.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA

— Damian Reilly (@DamianReilly) November 6, 2022