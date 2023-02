Lions de l’Atlas : les frères Mmaee bannis ?

Ryan et Samy Mmaee, les deux frères marocains qui évoluent dans le club hongrois de Ferencvaros auraient refusé de s’entretenir avec le sélectionneur national Walid Regragui. Les deux joueurs semblent n’avoir toujours pas digéré leur non-convocation pour la Coupe du monde 2022 qui s’est tenue dernièrement au Qatar.

Ryan Et Samy Mmaee estiment avoir été lésés par le Maroc malgré leur contribution à la qualification au Mondial. D’après une page sur Twitter, les deux frères ne souhaiteraient plus revenir en sélection. Le coach a rédigé un rapport à la FRMF pour que les joueurs ne soient plus convoqués à l’avenir.

Ryan Mmaee a rejoint la sélection en 2016, il a marqué 4 buts en 12 rencontres disputées avec les Lions de l’Atlas. Son frère, Samy, défenseur, a rejoint l’équipe nationale du Maroc en 2020. Il a disputé 10 rencontres. Sa dernière titularisation remonte au 21 septembre 2022 lors d’un match amical contre le Madagscar.