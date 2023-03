Lions de l’Atlas: Brahim Diaz n’a pas encore tranché

De nouvelles données évoquent la situation actuelle du milieu de terrain de l’AC Milan, Brahim Diaz, et ses chances de porter le maillot national, lors des deux matchs amicaux des Lons de l’Atlas contre, respectivement, la Seleçao du Brésil et la Bicocor du Pérou, les 25 et 28 mars, a appris Le Site info de source fiable.

Toutefois, il n’est pas sûr, selon la même source, que Diaz, ménageant le suspense, volontairement ou pas, réponde présent aux deux rencontres amicales précitées pour des raisons ayant trait à l’hésitation du joueur sur le choix définitif et officiel de son avenir international.

Et ce, a-t-on précisé, car pour l’heure, Brahim Diaz est toujours un footballeur international espagnol et il est même pressenti pour représenter la Roja lors des prochaines échéances qui attendent l’équipe d’Espagne de football.

La page de celle-ci est toujours suivie fidèlement et avec grande admiration et engouement par Diaz qui, sur son compte officiel Instagram, garde toujours précieusement ses photos qui assurent son attachement à la Roja au sein de laquelle il a évolué dans plusieurs catégories, depuis son enfance. De même que les actions du footballeur sont revues à la hausse, surtout depuis qu’il a contribué à la qualification de l’AC Milan aux quarts de finale de la Ligue des champions et que le Real Madrid est en train de négocier avec lui pour son retour dans le giron du club royal.

A rappeler que l’entourage de Brahim Diaz influe beaucoup sur ses choix au niveau international, ce qui explique que le jeune footballeur (né le 3 août 1999 à Malaga) n’a pas encore cru nécessaire de publier un communiqué officiel sur sa destination footballistique internationale.

Aussi, ne sait-on pas si, oui ou non, comme des observateurs avertis l’avaient précédemment annoncé, il compte échanger sa nationalité sportive espagnole au profit de la nationalité marocaine et opter ainsi pour le maillot des Lions de l’Atlas. Le suspense Diaz continue donc et qui vivra…!

Larbi Alaoui