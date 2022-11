La photo d’Achraf Hakimi avec sa mère fait réagir la FIFA

Des enregistrements vidéos montrent le Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, embrassant la tête de sa mère, geste d’amour et de respect filiaux dus aux mamans et bel et bien ancrés dans les pures traditions ancestrales du Royaume millénaire du Maroc.

Belle expression d’affection, de tendresse et de reconnaissance manifestée par le jeune international marocain et joueur du Paris Saint-Germain, à l’égard de sa mère! Elle s’est exprimée ainsi après le coup de sifflet final, entérinant la précieuse victoire des Lions de l’Atlas contre les Diables Rouges belges.

Laquelle victoire, la première d’une équipe arabe et africaine sur la Belgique, s’est terminée sur le score de 2-0, dimanche 27 novembre courant au Stadium Al-Thumama de Doha, capitale de Qatar.

Souhaitons d’autres manifestations de gratitude filiale jeudi prochain, 1er décembre, au coup de sifflet de l’ultime et décisive d rencontre de la sélection nationale contre le Canada, dernier du groupe F, avec deux défaites!

L.A.