Africa Sports Expo 2025 : Gamis présente son expertise en équipements sportifs (VIDEO)

Présente à l’Africa Sports Expo 2025 à Casablanca, Gamis a mis en avant son expertise dans l’équipement et l’aménagement d’infrastructures sportives au Maroc.

S’exprimant en marge de l’événement, Andrea Bono, directeur général de Gamis, a rappelé que l’entreprise est implantée dans le Royaume depuis 11 ans. Gamis intervient dans les équipements de musculation et cardio, le functional training, le pilates, les piscines ainsi que l’aménagement des vestiaires, en proposant une solution globale aux investisseurs et maîtres d’ouvrage.

L’entreprise compte plusieurs références, notamment avec des universités, des écoles et le secteur de l’hôtellerie, et a réalisé 26 studios de pilates cette année.

Et à l’occasion de la CAN 2025, Gamis a lancé une étude nationale sur la perception du sport et des infrastructures sportives au Maroc. Menée auprès de 484 répondants, cette initiative a donné lieu à l’élaboration du Livre blanc de la performance sportive, remis au ministre des Sports et au président de la Fédération professionnelle des sports, et disponible gratuitement sur gamis.ma.

H.M.