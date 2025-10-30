Blessure de Pedri: le verdict est tombé

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri souffre d’une rupture du biceps fémoral distal de la cuisse gauche, a annoncé mercredi le club catalan, une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

« La durée de son absence dépendra de son évolution », a indiqué le FC Barcelone dans un communiqué, sans préciser le temps exact de son indisponibilité.

L’Espagnol de 22 ans devait de toute façon manquer le match de championnat dimanche contre Elche, après son exclusion le week-end dernier lors de la défaite contre le Real Madrid (2-1) suite à deux cartons jaunes.

Maillon essentiel de l’équipe d’Hans Flick, Pedri avait jusqu’ici participé à 72 des 73 rencontres dirigées par l’entraîneur allemand et avait démarré tous les matches de la saison.

Il rejoint la liste des blessés du club catalan, déjà composée de Joan García, Marc Ter Stegen, Gavi et Raphinha, tandis que Robert Lewandowski et Dani Olmo ont, eux, repris l’entraînement.

S.L