Botola: découvrez le programme de la 1ère journée

Par LeSiteinfo avec MAP

La Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2025-2026) reprend ses droits ce vendredi avec une première journée riche en affiches intenses, opposant des clubs aux ambitions contrastées : certains visant les premières places, d’autres espérant assurer leur maintien parmi l’élite du football national.

Ainsi, l’Ittihad Tanger accueillera le Hassania Agadir au stade du Village sportif, dans un duel attendu par les supporters des deux clubs. De son côté, la Renaissance Berkane, championne en titre, entamera la défense de son sacre par un déplacement chez le promu Olympique Dcheira. L’Olympic Safi, vainqueur de la Coupe du Trône, recevra, pour sa part, l’Union Touarga au stade El Massira.

Au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le Wydad affrontera le Kawkab Marrakech, fraîchement promu en première division. Les Rouges viseront un succès d’entrée, tandis que le club de la Cité ocre cherchera à créer la surprise.

Autre affiche de prestige : le choc entre le FUS Rabat et le Raja Casablanca, toujours marqué par une grande intensité et l’envie des deux équipes de bien lancer leur saison.

L’AS FAR, dauphin de l’édition précédente, retrouvera l’Union Yacoub El Mansour dans un derby rbati qui penche sur le papier en faveur des Militaires, portés par plusieurs internationaux locaux, dont leur capitaine Mohamed Rabie Hrimat.

Par ailleurs, le Difaa El Jadida recevra le COD Meknès, tandis que la Renaissance Zemamra se produira sur la pelouse du Maghreb Fès, un déplacement annoncé difficile.

Voici, par ailleurs, le programme de la 1ʳᵉ journée :

Vendredi 12 septembre

(16h00) Ittihad Tanger – Hassania Agadir

(18h00) Olympique Dcheira – Renaissance Berkane

(18h00) Olympic Safi – Union Touarga

(20h00) Wydad Casablanca – Kawkab Marrakech Samedi 13 septembre

(18h00) FUS Rabat – Raja Casablanca

(20h00) AS FAR – Union Yacoub El Mansour

Dimanche 14 septembre

(18h00) Difaa El Jadida – COD Meknès

(20h00) Maghreb Fès – Renaissance Zemamra.

S.L.