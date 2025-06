Mondial des clubs 2025 : Wydad, PSG, Real…le programme complet des matchs

Du 15 juin au 13 juillet 2025, les États-Unis deviennent le théâtre d’un tournoi d’envergure planétaire : la nouvelle Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Exit les anciennes formules, place à une version XXL avec 32 équipes, des stades légendaires et un suspense taillé pour les amoureux du beau jeu. Et cette fois, le Paris Saint-Germain sera l’unique représentant français dans cette grande fête du foot.

Un tournoi inédit, une planète unie autour du ballon

C’est une révolution pour la FIFA : réparties en huit groupes de quatre, 32 équipes venues des six confédérations vont se disputer un trophée encore jamais remporté dans ce format. L’idée ? Couronner un véritable « champion du monde des clubs » en conditions de Coupe du monde.

Avec douze formations européennes (dont le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern), six d’Amérique du Sud (comme River Plate ou Flamengo), cinq nord-américaines, quatre asiatiques, quatre africaines (dont le Wydad AC) et une d’Océanie, l’affiche est cosmopolite.

PSG : un parcours hollywoodien

Pour le PSG, le voyage commence en Californie. Les hommes de Luis Enrique affrontent l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann dès le 15 juin, dans l’écrin du Rose Bowl de Los Angeles. Ils y reviendront le 19 juin pour affronter Botafogo, avant de clôturer leur phase de groupes à Seattle contre les Sounders le 23 juin.

Le calendrier complet des matchs (heures marocaines)

Phase de groupes

Dimanche 15 juin

Al Ahly vs Inter Miami – 01h – Hard Rock Stadium, Miami (Groupe A)

Bayern Munich vs Auckland City – 17h – TQL Stadium, Cincinnati (Groupe C)

PSG vs Atlético de Madrid – 20h – Rose Bowl, Los Angeles (Groupe B)

Lundi 16 juin

Palmeiras vs FC Porto – 23h – MetLife Stadium, New York (Groupe A)

Botafogo vs Seattle Sounders – 03h – Lumen Field, Seattle (Groupe B)

Chelsea vs Los Angeles FC – 20h – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Groupe D)

Mardi 17 juin

Boca Juniors vs Benfica – 23h – Hard Rock Stadium, Miami (Groupe C)

Flamengo vs Espérance de Tunis – 02h – Lincoln Financial Field, Philadelphie (Groupe D)

Fluminense vs Borussia Dortmund – 17h – MetLife Stadium, New York (Groupe F)

River Plate vs Urawa Red Diamonds – 20h – Lumen Field, Seattle (Groupe E)

Mercredi 18 juin

Ulsan HD vs Mamelodi Sundowns – 23h – Inter&Co Stadium, Orlando (Groupe F)

CF Monterrey vs Inter Milan – 02h – Rose Bowl, Los Angeles (Groupe E)

Manchester City vs Wydad AC – 17h – Lincoln Financial Field, Philadelphie (Groupe G)

Real Madrid vs Al Hilal – 20h – Hard Rock Stadium, Miami (Groupe H)

Jeudi 19 juin

Pachuca vs RB Salzbourg – 23h – TQL Stadium, Cincinnati (Groupe H)

Al Ain vs Juventus – 02h – Audi Field, Washington D.C. (Groupe G)

Palmeiras vs Al Ahly – 17h – MetLife Stadium, New York (Groupe A)

Inter Miami vs FC Porto – 20h – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Groupe A)

Vendredi 20 juin

Seattle Sounders vs Atlético de Madrid – 23h – Lumen Field, Seattle (Groupe B)

PSG vs Botafogo – 02h – Rose Bowl, Los Angeles (Groupe B)

Benfica vs Auckland City – 17h – Inter&Co Stadium, Orlando (Groupe C)

Flamengo vs Chelsea – 19h – Lincoln Financial Field, Philadelphie (Groupe D)

Samedi 21 juin

Los Angeles FC vs Espérance de Tunis – 23h – GEODIS Park, Nashville (Groupe D)

Bayern Munich vs Boca Juniors – 02h – Hard Rock Stadium, Miami (Groupe C)

Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund – 17h – TQL Stadium, Cincinnati (Groupe F)

Inter Milan vs Urawa Red Diamonds – 20h – Lumen Field, Seattle (Groupe E)

Dimanche 22 juin

Fluminense vs Ulsan HD – 23h – MetLife Stadium, New York (Groupe F)

River Plate vs CF Monterrey – 02h – Rose Bowl, Los Angeles (Groupe E)

Juventus vs Wydad AC – 17h – Lincoln Financial Field, Philadelphie (Groupe G)

Real Madrid vs Pachuca – 20h – Bank of America Stadium, Charlotte (Groupe H)

Lundi 23 juin

RB Salzbourg vs Al Hilal – 23h – Audi Field, Washington D.C. (Groupe H)

Manchester City vs Al Ain – 02h – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Groupe G)

Seattle Sounders vs PSG – 20h – Lumen Field, Seattle (Groupe B)

Atlético de Madrid vs Botafogo – 20h – Rose Bowl, Los Angeles (Groupe B)

Mardi 24 juin

Inter Miami vs Palmeiras – 02h – Hard Rock Stadium, Miami (Groupe A)

FC Porto vs Al Ahly – 02h – MetLife Stadium, New York (Groupe A)

Auckland City vs Boca Juniors – 20h – GEODIS Park, Nashville (Groupe C)

Benfica vs Bayern Munich – 20h – Bank of America Stadium, Charlotte (Groupe C)

Mercredi 25 juin

Los Angeles FC vs Flamengo – 02h – Camping World Stadium, Orlando (Groupe D)

Espérance de Tunis vs Chelsea – 02h – Lincoln Financial Field, Philadelphie (Groupe D)

Borussia Dortmund vs Ulsan HD – 20h – TQL Stadium, Cincinnati (Groupe F)

Mamelodi Sundowns vs Fluminense – 20h – Hard Rock Stadium, Miami (Groupe F)

Jeudi 26 juin

Inter Milan vs River Plate – 02h – Lumen Field, Seattle (Groupe E)

Urawa Red Diamonds vs CF Monterrey – 02h – Rose Bowl, Los Angeles (Groupe E)

Juventus vs Manchester City – 20h – Camping World Stadium, Orlando (Groupe G)

Wydad AC vs Al Ain – 20h – Audi Field, Washington D.C. (Groupe G)

Vendredi 27 juin

Al Hilal vs Pachuca – 02h – GEODIS Park, Nashville (Groupe H)

RB Salzbourg vs Real Madrid – 02h – Lincoln Financial Field, Philadelphie (Groupe H)

______________________________ __

Huitièmes de finale

Samedi 28 juin

Match 49 : 1er A vs 2e B – 17h – Philadelphie

Match 50 : 1er C vs 2e D – 21h – Charlotte

Dimanche 29 juin

Match 51 : 1er B vs 2e A – 17h – Atlanta

Match 52 : 1er D vs 2e C – 21h – Miami

Lundi 30 juin

Match 53 : 1er E vs 2e F – 20h – Charlotte

Mardi 1er juillet

Match 54 : 1er G vs 2e H – 02h – Orlando

Match 55 : 1er H vs 2e G – 20h – Miami

Mercredi 2 juillet

Match 56 : 1er F vs 2e E – 20h – Atlanta

______________________________ __

Quarts de finale

Vendredi 4 juillet

Match 57 : Vainqueur 53 vs Vainqueur 54 – 20h – Orlando

Samedi 5 juillet

Match 58 : Vainqueur 49 vs Vainqueur 50 – 02h – Philadelphie

Match 59 : Vainqueur 51 vs Vainqueur 52 – 17h – Atlanta

Match 60 : Vainqueur 55 vs Vainqueur 56 – 21h – New York

______________________________ __

Demi-finales

Mardi 8 juillet

Match 61 : Vainqueur 57 vs Vainqueur 58 – 20h – New York

Mercredi 9 juillet

Match 62 : Vainqueur 59 vs Vainqueur 60 – 20h – New York

______________________________ __

Finale

Dimanche 13 juillet

Match 63 : Finale – 20h – MetLife Stadium, New York