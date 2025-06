Mondial 2026 : Ancelotti entame son défi brésilien face à l’Équateur

Par LeSiteinfo avec MAP

Pour sa grande première à la tête de la sélection brésilienne, l’Italien Carlo Ancelotti aborde avec confiance et détermination le choc face à l’Équateur, ce jeudi à Guayaquil, dans le cadre des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026.

Nommé en mai après le limogeage de Dorival Junior, Ancelotti s’apprête à diriger pour la première fois une sélection nationale, et pas n’importe laquelle : la légendaire Seleçao, quintuple championne du monde, en quête d’un renouveau après une série de contre-performances.

« Je pense qu’être ici est quelque chose de très beau pour ma carrière : entraîner une sélection pour la première fois, et encore plus l’équipe nationale du Brésil, qui n’est pas n’importe laquelle. C’est historique », a confié Ancelotti mercredi en conférence de presse à Sao Paulo, à la veille du match.

« J’ai une grande motivation pour faire le meilleur possible et atteindre l’objectif final. Ce que je vois me donne beaucoup de confiance : les joueurs, la volonté qu’ils ont de porter ce maillot jaune », a-t-il ajouté.

L’équipe brésilienne, actuellement quatrième de la zone sud-américaine à quatre journées de la fin des qualifications, conserve de sérieuses chances de valider son billet pour le Mondial, qui se jouera dans un an au Mexique, au Canada et aux États-Unis.

Mais la Seleçao cherche surtout à tourner la page d’une période difficile, marquée notamment par une lourde défaite 4-1 face à l’Argentine en mars dernier, à Buenos Aires.

Pour Ancelotti, l’enjeu est double : qualifier son équipe et lui redonner une identité de jeu. « Nous devons exploiter en peu de temps la qualité dont nous disposons. La qualité est là. Je crois que nous allons bien nous en sortir et construire une équipe capable de rivaliser avec n’importe quel adversaire », a assuré le technicien de 65 ans.

Le défi s’annonce relevé face à une sélection équatorienne solide, deuxième du classement et invaincue à domicile depuis le début des qualifications.

Ancelotti en est conscient : « Ce sera un excellent test. L’Équateur est une équipe qui joue bien, organisée. Mais nous avons des joueurs extraordinaires et nous voulons voir cela sur le terrain. »

Privé de Neymar, jugé encore trop juste physiquement, et de Rodrygo, blessé, Ancelotti misera notamment sur Vinicius Junior, l’un de ses anciens protégés au Real Madrid, ainsi que sur Raphinha, en grande forme cette saison avec le FC Barcelone.

L’expérimenté Casemiro, 33 ans, effectue également son retour en sélection après plus d’un an d’absence, pour tenter de stabiliser un milieu de terrain en difficulté.