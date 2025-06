Un Marocain rejoint le staff technique du RC Lens

Par LeSiteinfo avec MAP

Le RC Lens, pensionnaire du championnat français de football (Ligue 1), a annoncé, lundi, la nomination de Pierre Sage au poste d’entraîneur principal, accompagné de l’ancien international marocain Jamal Alioui, qui sera adjoint pour les trois prochaines saisons.

Pierre Sage était à la barre technique de l’Olympique Lyonnais, où l’ancien défenseur et latéral droit des Lions de l’Atlas (43 ans) était déjà son second adjoint.

Jamal Alioui à joué à 20 reprises avec la sélection marocaine, entre 2003 et 2012, participant notamment aux Coupes d’Afrique des Nations en 2004, 2008 et 2012, ainsi qu’aux Jeux olympiques d’été de 2004. Il a été finaliste de la CAN 2004 avec les Lions de l’Atlas en Tunisie.

Formé à l’OL, Alioui a débuté sa carrière professionnelle en 2001. Il a évolué dans plusieurs clubs européens, notamment en Italie avec Pérouse, Catane et Crotone, en France avec le FC Metz et le FC Nantes, ainsi qu’en Suisse au FC Sion, où il a remporté la Coupe de Suisse en 2009. Il est également passé par le Wydad de Casablanca et Al-Kharitiya au Qatar.

Après avoir raccroché les crampons, Jamal Alioui a entamé une carrière d’entraîneur marquée par une progression constante à travers toutes les échelons du football français.

Le nouveau staff technique du RC Lens s’est engagé avec les Sang et Or pour une durée de trois ans, jusqu’en juin 2028.

La nomination d’un nouvel entraîneur marque le début d’une nouvelle ère pour le RC Lens, avec l’ambition de construire un projet sportif solide pour les années à venir.

Lors de la saison 2024-2025 de Ligue 1, le RC Lens a terminé à la 8è place du classement général avec un total de 52 points (15 victoires, 7 matchs nuls et 12 défaites).

Le RC Lens a exprimé, sur son compte officiel X, sa satisfaction quant à l’arrivée de Pierre Sage, soulignant que son profil correspond parfaitement aux ambitions du club, mettant en avant la volonté de construire un projet sportif solide pour les années à venir, en s’appuyant sur l’expérience et les compétences de son nouvel entraîneur.

S.L.