Coupe de la CAF: ce qu’il faut savoir avant la finale Simba-RS Berkane

Par LeSiteinfo avec MAP

En déplacement à Zanzibar pour disputer la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) abordera la rencontre de dimanche conte le club tanzanien de Simba avec confiance et détermination, portée par une avance de deux buts acquise lors de la manche aller, dans l’objectif de décrocher un nouveau titre continental.

Vainqueurs 2-0 à l’aller au stade municipal de Berkane grâce à des réalisations signées Mamadou Camara et Oussama Lemlioui, les représentants du football national ont démontré, une fois de plus, leur puissance collective, leur maîtrise tactique et leur efficacité offensive, qui font aujourd’hui d’eux une référence continentale.

Déjà champions du Maroc cette saison pour la première fois de leur histoire, les hommes de Mouine Chaabani aspirent à un doublé historique qui viendrait récompenser une saison exceptionnelle sur tous les plans. Ce troisième sacre continental, après ceux remportés en 2020 et 2022, couronnerait également la remarquable régularité de la RSB, qui dispute à Zanzibar sa cinquième finale en six ans.

Tout au long de cette campagne africaine, la RSB a affiché un visage conquérant. Leader incontesté de son groupe en phase de poules avec cinq victoires et un nul, le club de l’Oriental a éliminé l’ASEC Mimosas en quart de finale (1-0, 1-0), avant d’imposer son rythme en demi-finale contre le CS Constantine (4-0 à l’aller, 0-1 au retour).

Solide dans les moments clés, disciplinée dans le jeu et lucide dans la gestion du tempo, l’équipe a su imposer son identité face à tous les styles d’adversaires.

Une dynamique qui reflète le travail rigoureux d’un encadrement technique qui a su tirer le meilleur d’un effectif homogène et expérimenté. “La force de la RSB réside dans sa capacité à s’adapter aux tactiques de l’adversaire,” avait affirmé l’entraîneur Chaabani à l’issue de la finale aller.

La rencontre de dimanche intervient dans un contexte favorable pour les Berkanis, qui ont su parfaitement gérer l’aller mais en dépit d’un avantage de deux buts, l’état d’esprit reste celui de la conquête, et non de la gestion.

Selon leur coach, les Berkanis joueront leur football, en respectant leur philosophie, avec l’ambition d’imposer leur style, même à l’extérieur, tout en espérant compter sur le retour de Haïtham Manaout et Paul Bassène, absents à l’aller.

Dernier représentant du football marocain sur la scène continentale cette saison, la RS Berkane aborde cette finale retour avec l’ambition de consolider sa position parmi les clubs les plus réguliers et performants d’Afrique. Forte de son avance acquise à l’aller, de son expérience des grands rendez-vous et des enseignements tirés de ses précédentes campagnes, l’équipe de l’Oriental vise un nouveau titre qui viendrait confirmer ses performances au cours des dernières années.

SL.