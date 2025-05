Real Madrid : clap de fin pour Carlo Ancelotti

C’est officiel. Le Real Madrid et Carlo Ancelotti sont parvenus à un accord pour mettre fin à l’aventure qui les lies.

Dans un communiqué, le club espagnol a exprimé sa gratitude envers le coach, «l’une des plus grandes légendes du club et du football mondial».

«Carlo Ancelotti a mené notre équipe pendant l’une de nos périodes les plus réussies et est devenu l’entraîneur ayant remporté le plus de titres dans l’histoire du club: 3 Ligues des champions, 3 Coupes du Monde des Clubs, 3 Supercoupes d’Europe, 2 titres de Liga, 2 titres de Copa del Rey et 2 Supercoupes d’Espagne. Au total, 15 titres durant les six saisons qu’il a passées avec notre club», précise le Real Madrid.

Florentino Pérez, le président du club, Carlo Ancelotti fait désormais partie intégrante de la grande famille du Real Madrid. «Nous sommes fiers d’avoir pu compter sur un entraîneur qui nous a permis d’atteindre autant de succès et qui a également incarné les valeurs de notre club de manière exemplaire. »

Ce samedi, un hommage sera rendu à l’entraîneur au Santiago Bernabéu.

N.M.