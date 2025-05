La Coupe du monde des clubs perturbe Walid Regragui

Les Lions de l’Atlas croiseront le fer, en juin prochain, avec la Tunisie et le Bénin, en marge des préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Pour ces rencontres, Walid Regragui sera privé des services de plusieurs cadres qui participeront à la Coupe du monde des clubs, ce qui pourrait perturber ses plans. Il s’agit d’Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Adam Aznou, Yassine Bounou, Soufiane Rahimi, Jamal Harkas, El Mehdi Benabid, Yahya Attiat Allah et Achraf Dari.

Le sélectionneur national ne pourra pas non plus compter sur Romain Saiss, Nayef Aguerd et Chadi Riad, qui ne se sont pas encore remis de leurs blessures.

Rappelons que l’équipe nationale affrontera en amical ses homologues tunisienne, le 7 juin prochain, et béninoise, le 10 du même mois, a annoncé la fédération royale marocaine de football (FRMF).

Ces deux rencontres amicales s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des Lions de l’Atlas aux prochaines échéances continentales et internationales, précise la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet

N.M.