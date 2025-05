L’EFI Casablanca célèbre la réussite de la 4e édition des Olympiades Handisport 

C’est une édition haute en émotions et en engagement que vient de vivre l’École Française Internationale de Casablanca (EFI), les 15 et 16 mai, à l’occasion de la quatrième édition de ses Olympiades Handisport.

Organisée dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique, la manifestation a, une fois de plus, transformé le campus secondaire de l’établissement en un véritable terrain de partage, d’effort et de dépassement de soi.

L’événement a réuni des élèves valides et en situation de handicap autour d’activités sportives inclusives, avec le soutien de partenaires associatifs tels que l’Association Marocaine des Enfants Sourds (AMES) ou Al Mostaqbal. Plus qu’une simple compétition, cette rencontre a offert aux jeunes une leçon vivante de solidarité et de respect de la différence.

Encadrés par 5 enseignants de l’EFI et une dizaine de bénévoles du milieu associatif, 16 équipes mixtes de 4 enfants ont relevé les défis de 8 activités sportives adaptées. La coopération a été le fil rouge de ces épreuves, où chaque élève, quelles que soient ses capacités, a pu s’exprimer et contribuer à la réussite collective.

« L’idée n’est pas de faire une compétition en tant que telle, c’est vraiment d’apprendre à vivre ensemble. L’école a un rôle essentiel à jouer pour faire émerger une génération consciente des défis liés à la mobilité, à l’accessibilité et au respect de tous. », a rappelé Thomas Saene, proviseur de l’établissement.

La cérémonie de clôture, marquée par la présence de Pascale Trimbach, Consule Générale A.I de France à Casablanca, a salué l’engagement exemplaire de toute la communauté éducative et des associations partenaires dans la promotion du handisport.

Les élèves de la cinquième et de la seconde ont été sensibilisés tout au long de cette édition à travers divers ateliers et échanges, renforçant ainsi la mission citoyenne de l’EFI : favoriser l’ouverture d’esprit et faire évoluer le regard des plus jeunes sur le handicap.

A noter que cette action s’inscrit pleinement dans l’esprit de la Semaine Olympique et Paralympique, qui vise à utiliser le sport comme outil pédagogique et à faire découvrir aux élèves les disciplines olympiques et paralympiques. Au-delà des performances, ce sont les valeurs d’entraide, d’égalité et de courage qui ont triomphé sur les terrains de l’EFI.