Le Raja veut se séparer de cinq joueurs

À deux journées de la fin de la Botola, le Raja de Casablanca a entamé les discussions avec plusieurs joueurs dont le club souhaite se séparer.

Il s’agit de Yasser Baldé, Hani Amamou, Abderrahmane Soussi, Benaissa Benamar et Federico Bikoro. Recrutés lors du dernier mercato estival, les cinq joueurs n’ont pas été à la hauteur des espérances du staff technique et du public et ont peu joué cette saison.

Selon une source de Le Site info, les négociations se déroulent bien avec deux joueurs tandis que les trois autres réclament tous leurs arriérés pour quitter le club. Les dirigeants, de leur côté, souhaitent éviter de nouveaux litiges afin de pouvoir lever l’interdiction de recruter lors de la prochaine fenêtre de transferts.

En se séparant de ces cinq joueurs, le Raja cherche à renflouer ses caisses pour renforcer son effectif pour la prochaine saison et redonner un nouveau souffle à son vestiaire.

N.M.