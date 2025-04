Copa del Rey: le but du Barça face au Real Madrid (VIDEO)

Le FC Barcelone a ouvert le score face au Real Madrid lors de la finale de la Coupe du roi. Le but des Blaugranas a été inscrit par Pedri à la 28ème minute de jeu.

Au-delà du trophée, c’est une bataille d’honneur et de prestige qui se joue sur la pelouse. Chaque équipe veut conclure sa saison par un titre, offrant ainsi à ses supporters un moment inoubliable.

Le match est retransmis sur les chaînes SSC1 et l’Equipe TV.

H.M.

PEDRI JUST SOCRED THE BEST FUCKING GOAL EVER pic.twitter.com/l3lXmHX0Tb

— 🕊️ (@MagicalXavi) April 26, 2025