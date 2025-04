Le WAC écope d’une amende à cause de Mokwena

Rulani Mokwena ne s’est pas présenté à la conférence de presse après le match face à l’OCS, en marge de la 27ème journée de la Botola.

Le Wydad a ainsi écopé d’une amende de 20.000 dirhams, sur décision de la commission de discipline de la Fédération royale marocaine de football. L’entraîneur sud-africain s’est contenté de répondre aux questions de certains journalistes après sa sortie des vestiaires et a séché la conférence sans aucune raison valable.

A noter que le WAC s’apprête, ce vendredi, à annoncer officiellement le départ de Mokwena en raison des résultats décevants, dont l’élimination dès les huitièmes de finale de la Coupe du Trône.

«Il était prévu que Mokwena quitte le club après la fin de la Botola. Mais la série de mauvais résultats pourrait précipiter son départ. Le club n’a plus remporté le moindre match depuis février dernier», précise une source de Le Site info.

Et d’ajouter que les dernières déclarations de l’entraîneur, estimant qu’une troisième place en Botola serait un résultat honorable, n’ont pas été du goût des dirigeants qui semblent désormais déterminée à mettre un terme à l’aventure de Mokwena.

Par ailleurs, on apprend que Mohamed Amine Benhachem, l’actuel directeur sportif, devrait assurer l’intérim pour les derniers matchs de la Botola, en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur.

Après le nul concédé mercredi face à l’OCS, le Wydad a quasiment perdu ses chances de décrocher la deuxième place, qualificative à la Ligue des champions. L’AS FAR s’est en effet imposé face à la JSS et occupe toujours la 2ème place avec un total de 51 points. Les Militaires consolident donc leurs chances d’accompagner la RSB en Ligue des champions. Les Rouge et Blanc, eux, devront désormais se battre pour conserver la 3ᵉ place, qualificative à la Coupe de la CAF.

N.M.