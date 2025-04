Finale CAN U17 : où et quand voir Maroc-Mali ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Lionceaux de l’Atlas n’ont plus qu’une « pierre d’achoppement » à franchir pour entrer au panthéon des sélections africaines sacrées championnes d’Afrique de football (U17).

En face, les Aiglons maliens, forts de deux couronnes, tenteront de jouer leur revanche face aux coéquipiers de Chouaib Bellaarouch qui les ont éliminés en 2023.

« Les joueurs ont la volonté d’écrire l’histoire et remporter la CAN à domicile », c’est dans ces signifiés, si précis mais combien porteurs de signifiance, que le sélectionneur national U17 s’est exprimé pour décrire l’état d’esprit de ses poulains.

Passées tout juste près d’un premier sacre lors de l’édition précédente, les pépites marocaines ne semblent nullement avoir l’intention de lâcher l’affaire chez-elles et devant leurs supporters. Les Lionceaux de l’Atlas ont bien aiguisé leurs armes « pour affronter le Mali dans un match qui va se jouer sur des détails », selon les dires de Nabil Baha.

Tout au long de cette CAN, le Maroc a impressionné par une maîtrise presque immaculée défensivement et si prolifique offensivement. Sous la houlette d’un Nabil Baha, en stratège réaliste dans les moments décisifs, les Lionceaux ont montré un visage conquérant et une capacité irréprochable à renverser la vapeur dépendamment des occurrences variantes, parfois aléatoires lors des compétitions africaines… La prestation du gardien Chouaib Bellaarouch, pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, lors des tirs au but contre la Côte d’Ivoire en est un parfait exemple !

C’est précisément dans ce sens, que l’ex-Lion de l’Atlas a relevé avoir « envisagé tous les scénarii face au Mali, une équipe habituée à atteindre le dernier carré des compétitions continentales ».

Le Maroc pourra, ainsi, s’appuyer sur un collectif solide, une défense de fer avec un seul but encaissé et une attaque chirurgicale avec 11 buts inscrits.

En effet, avec des Belmokhtar, Ouazane, Baha, Zekri… des grands jours, cette sélection nationale sera capable de casser les lignes compactes et trouver les failles qui mèneront droit au but d’un Mali qui « est prêt à se battre pour aller chercher la victoire », comme l’indique son sélectionneur, Adama Diallo.

Avec une équipe solide et un esprit collectif indéfectible, les doubles champions de cette CAN (2015-2017) joueront le tout pour le tout pour stopper le Maroc et ajouter une troisième étoile à leur palmarès.

Cette équipe malienne, qui ne recule devant rien, a montré, à chaque fois depuis le début de cette édition, qu’elle est capable de sortir des prestations solides et s’appuyer sur une attaque inspirée.

Une première historique, ou jamais deux sans trois: La réponse… samedi au Stade EL Bachir de Mohammedia (15h00).