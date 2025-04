Finale CAN U17: le message de Fouzi Lekjaa aux jeunes joueurs marocains

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a incité, vendredi, les joueurs de la sélection marocaine des moins de 17 ans à aborder la finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Mali avec détermination et combativité.

Lors d’une visite à l’équipe nationale à la veille de la finale de la CAN U17, le président de la FRMF a appelé les joueurs « à avoir confiance en eux et à aborder cette finale avec détermination et combativité », soulignant que les supporters marocains ne ménageront aucun effort pour les encourager dans ce moment « historique ».

Selon un communiqué de la FRMF, M. Lekjaa a fait part de son soutien « inconditionnel » aux joueurs de la sélection nationale, qui « disposent de tous les atouts pour remporter cette finale ».

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement permanent accordé aux sélections nationales de football, toutes catégories confondues, ajoute la même source.

La finale de la CAN U17 opposant le Maroc au Mali se jouera samedi au Stade El Bachir à Mohammedia (15h00).