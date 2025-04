Botola: le faux pas du WAC bénéficie à l’AS FAR

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR s’est imposée face à la Jeunesse sportive Soualem (JSS) par 2 buts à 0, mercredi soir au stade municipal de Kénitra, lors de la 27è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, alors que le Wydad Casablanca (WAC) a été acculé au partage des points par l’Olympic Safi (1-1). L’AS FAR s’est imposée grâce à des buts de Rabie Hrimat (55è) et Ahmed Hamoudane (72è).

A la faveur de cette victoire, l’AS FAR occupe toujours la 2è place avec un total de 51 points et consolide ses chances de s’emparer du billet qualificatif à la Ligue des Champions d’Afrique. De son côté, la JSS pointe à la 14è place avec 22 unités. De son côté, le Wydad Casablanca, qui était tout proche de la victoire face à l’OCS, a été contraint au partage des points à quatre minutes de la fin du temps réglementaire.

Les Rouge et blanc ont ouvert le score par le biais de Oussama Zemraoui (3è), avant que Mehdi Ashabi ne remette les pendules à l’heure (86è). Après ce nul, le WAC porte son actif à 45 points, alors que l’OCS est logé en 8è place avec 39 points.

Quant au FUS Rabat (4è), autre prétendant sérieux au billet d’accès à la C1 africaine, il a mal géré son match face au Moghreb Tétouan. En effet, les Fussistes, qui menaient face au MAT (2-0) par le biais de Ayoub Mouloua (38è) et Anas Serrhat (57è), ont été rattrapés au score par Ayoub Lakhal (86è) et Hamza Darai (90è).

Dans un autre match pas moins palpitant, la Renaissance Zemamra et le Maghreb Fès ont fait match nul, 1 but partout.

La RCAZ, qui a encaissé le premier but face au MAS signé El Habib Brija dès la 3è minute du jeu, a égalisé à neuf minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre par Abderrahim Khadou.

En revanche, le Raja de Casablanca (7è/41 pts) a réalisé une bonne affaire en prenant le dessus sur le Hassania d’Agadir (1-0). Le seul but des verts a été marqué par Houssine Rahimi à la 72è minute du jeu.

S.L.