Coupe de la CAF: retour sur la belle victoire de la RSB face au CS Constantine (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance sportive de Berkane a pris une sérieuse option pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en dominant à domicile le club algérien du CS Constantine sur le score de 4 buts à 0, dimanche en demi-finale aller.

Les Oranges n’ont pas fait dans les détails, annonçant la couleur sur un but de Youssef Mehri dès la 1-ère minute, avant de doubler le score grâce à Paul Valère Bassène (21e).

Oussama Lamlioui, auteur d’un doublé (55e, 90+2), se charge de corser l’addition, permettant à la RSB d’aborder sous les meilleurs auspices la demi-finale retour, prévue dimanche prochain.

Dans un match qu’il ont dominé de bout en bout, les Oranges ont imposé leur style de jeu et privé leurs adversaires de solutions offensives. Bien organisés sur le terrain et intraitables dans les duels, les joueurs berkanis ont d’emblée pressé haut, pour tuer dans l’œuf les velléités offensives de l’équipe algérienne et s’offrir des attaques éclaires qui leur permettraient d’arracher un score confortable en prévision du match retour.

Le but précoce inscrit par Mehri (1-ère minute), d’un formidable retourné qui trompe le gardien et les défenseurs algériens, après avoir été servi en profondeur de la zone adverse par Lamlioui, a été bénéfique pour la RSB, qui a pris confiance et négocié plus sereinement la suite de cette rencontre.

Alors que les joueurs de Constantine cherchaient à se remettre de ce coup de massue, en tentant de s’approcher des buts berkanis, Lamlioui a failli doubler le score dès la sixième minute, mais son boulet de canon heurte la transversale. Ce n’était que partie remise puisque Valère Bassène, bien placé et libre de tout marquage, reprend de la tête un magnifique centre d’Ayoub Khairi, inscrivant un deuxième but qui permet aux Orange de rejoindre les vestiaires avec un score favorable et un capital confiance inestimable.

A la reprise, les hommes de Mouine Chaabani ont profité des espaces laissés par l’équipe algérienne, qui cherchait au moins un but qui aurait valu son pesant d’or au match retour, pour aggraver le score et c’est Lamlioui, toujours biens placé, qui s’illustre en marquant un doublé (55e, 90+2), à chaque fois sur une passe décisive de Haytam Manaout, entérinant ainsi la domination des Berkanis.

Les Berkanis, sacrés champions du Maroc, sont en quête de leur troisième titre en Coupe de la CAF, après les sacres de 2020 et 2022.

Dans l’autre demi-finale de cette compétition, les Tanzaniens de Simba SC se sont imposés à domicile devant les Sud-Africains de Stellenbosch FC, sur le score minimum (1-0).

S.L.