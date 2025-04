Coupe de la CAF: la RSB connaît son adversaire en demi-finale

Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance Sportive de Berkane (RSB) affrontera l’équipe algérienne du Club Sportif Constantine, en demi-finale de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le CS Constantine a décroché mercredi sa qualification après sa victoire face à l’autre club algérien de l’USM Alger aux tirs au but (4 à 3). Les deux formations ont fait match nul à l’aller et au retour, 1 but partout.

La demi-finale aller aura lieu le dimanche 20 avril à Berkane, tandis que le match retour sera disputé le 27 du même mois en Algérie.

La RSB a assuré sa qualification au dernier carré en battant l’équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas sur le score de 1 but à 0, au stade municipal de Berkane, en quart de finale retour. Les Berkanis s’étaient imposés 1 but à 0, mercredi dernier en match aller à Abidjan.

Les poulains de Mouine Chaabani, en véritables habitués de cette compétition, sont vainqueurs à deux reprises du trophée de la Coupe de la CAF en 2020 et en 2022, et deux fois finalistes en 2019 et 2024.

L’autre demie opposera les Tanzaniens de Simba Sports aux Sud-africains de Stellenbosch.

S.L.