La Liga dépose un recours contre l’inscription de Dani Olmo et Pau Víctor

Par LeSiteinfo avec MAP

La Ligue espagnole de football professionnel (La Liga) a annoncé lundi avoir déposé un recours administratif et sollicité des mesures conservatoires contre la décision du Conseil Supérieur des Sports (CSD), autorisant les joueurs du FC Barcelone, Dani Olmo et Pau Víctor, à évoluer sous les couleurs blaugrana jusqu’à la fin de la saison.

Dans un communiqué, La Liga demande une intervention judiciaire urgente au nom de l’équité sportive, estimant que la résolution du CSD viole les règles de contrôle économique en vigueur dans le championnat espagnol. L’institution a également fait appel de cette décision, prise le 3 avril en faveur du club catalan.

Le CSD, plus haute autorité du sport en Espagne, avait tranché en faveur du Barça dans le litige qui l’opposait à La Liga et à la Fédération espagnole de football, jugeant « nulle et non avenue » l’annulation des licences de Dani Olmo et Pau Víctor. Celles-ci avaient été révoquées en raison de garanties financières jugées insuffisantes. Le CSD a ainsi autorisé leur réintégration jusqu’à la fin de la saison.

La Liga, en désaccord avec cette issue, estime que la décision du CSD n’est pas conforme au droit. Elle rappelle que les licences des deux joueurs, accordées de façon temporaire en début de saison pour pallier la blessure du défenseur danois Andreas Christensen, ont expiré automatiquement, faute pour le club de respecter les exigences du fair-play financier.

Le FC Barcelone pensait avoir régularisé sa situation financière en officialisant, en janvier, un accord de 100 millions d’euros sur 20 ans avec des entreprises étrangères, portant sur l’exploitation de loges VIP au Camp Nou, actuellement en rénovation.

Cependant, La Liga conteste la validité de cette opération, affirmant qu’aucun montant issu de cet accord ne figure dans les comptes de pertes et profits, contrairement à ce qui avait été certifié par le club et son commissaire aux comptes.

Dans l’attente d’un arbitrage définitif, le CSD avait provisoirement autorisé Dani Olmo et Pau Víctor à rejouer sous les couleurs du FC Barcelone dès janvier.

S.L.