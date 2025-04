Le Sommet de l’Éducation par le sport en Afrique s’ouvre à Casablanca

Casablanca accueille la 3ᵉ édition du Sommet de l’Éducation par le sport en Afrique du 3 au 6 avril 2025, placée sous le signe de l’action, de l’impact et de la vision 2030.

Le 3ᵉ Sommet de l’Éducation par le sport en Afrique a été officiellement lancé ce matin à Casablanca, lors d’une plénière d’ouverture riche en engagements et en perspectives. Organisé par l’ONG Tibu Africa, en collaboration avec la Fédération Internationale du Sport pour Tous (TAFISA) et l’UNESCO, cet événement panafricain de référence réunit plus de 500 participants venus de plus de 30 pays. À travers quatre jours de débats, de formations et de rencontres, il ambitionne d’accélérer la transformation systémique de l’Afrique grâce au pouvoir du sport.

Dès la plénière d’ouverture tenue à l’hôtel Barceló Anfa Casablanca, les temps forts se sont succédé en présence de Mili Abdesslam, représentant du Ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports et Directeur de la promotion du Sport scolaire au Ministère de l’Éducation Nationale et des Sports, du Président du Conseil Régional de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz et du Directeur régional de l’UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt et Mohamed Amine Zariat, Président de l’ONG Tibu Africa.

Le Ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a déclaré : « Ce Sommet incarne une vision ambitieuse, celle de faire du sport un pilier de l’éducation, de l’inclusion et de la cohésion sociale. Il s’inscrit dans notre engagement à accompagner chaque jeune vers l’épanouissement, l’autonomisation et la participation citoyenne. Le sport est une école de vie, un accélérateur de développement humain, une réponse concrète aux défis de demain.»

Un cap assumé, qui s’inscrit en droite ligne des objectifs fixés à l’horizon 2030, notamment en matière d’éducation inclusive, d’égalité des chances et d’innovation sociale par le sport.

Parmi les figures internationales ayant marqué cette première journée par leurs interventions inspirantes : Amadou Gallo Fall (NBA Africa), Géraldine Robert (YEMALY), Nasser Al-Khori (Generation Amazing) et Joe Doiron (Active Kids Adventures – Canada).

Leurs prises de parole ont nourri les réflexions autour du sport comme levier de paix, d’impact et de leadership.

Trois conventions structurantes, initiées par l’ONG Tibu Africa, ont été paraphées à cette occasion : avec le Ministère de l’Éducation Nationale pour renforcer l’intégration du sport dans les parcours éducatifs et professionnels via l’ouverture de l’École de la Seconde Chance à Laâyoune ; avec l’UNESCO, pour lancer une Académie de leadership féminin dans le sport ; avec Generation Amazing, pour impulser une coopération internationale autour de l’innovation sociale par le sport.

Mohamed Amine Zariat, Président Fondateur de Tibu Africa, a souligné : « Ce Sommet n’est pas une simple rencontre : c’est une tribune d’initiatives, un catalyseur de transformations et une déclaration d’intention collective. En traitant des grandes thématiques liées à l’inclusion, à l’éducation, à l’égalité et à l’employabilité, nous construisons ensemble une Afrique résiliente et engagée. »

L’après-midi a donné le coup d’envoi du Forum international du sport pour le développement, qui s’articulera autour de panels thématiques et d’ateliers de formation. Parallèlement, la Foire de l’Innovation Sociale par le sport a été inaugurée, mettant en lumière des solutions concrètes portées par une trentaine de start-ups, associations et acteurs de terrain.

Cette dynamique ne s’arrête pas là : des activités sportives inclusives, des caravanes régionales et des actions de terrain viendront prolonger, tout au long de l’année, les engagements pris pendant le Sommet. Une façon concrète de faire vivre les promesses du sport pour tous, au-delà des discours.

Un événement soutenu par une coalition engagée de partenaires : l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Casablanca-Settat, l’Ambassade du Canada au Maroc, l’Ambassade des Pays-Bas au Maroc, la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), UNFPA, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), l’Institut français, Capgemini Engineering, Royal Air Maroc (RAM), SMEIA, Defender, Generation Amazing, Les Eaux Minérales d’Oulmès, la Loterie Nationale, l’Université Hassan II.