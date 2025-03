Coupe du Trône: WAC, Raja, AS FAR… Le programme complet des 16ès de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme complet des 16ès de finale de la Coupe du Trône de football 2023-2024, prévus du 26 au 30 mars:

Mercredi 26 mars

14h30: Kawkab Marrakech vs Racing Athletic Club (Stade Sidi Youssef Ben Ali de Marrakech)

22h00: AS FAR vs Maghreb Fès (Stade Municipal de Kénitra)

Youssoufia Berrechid vs Wydad Serghini d’El Kalaâ (Stade Ahmed Choukri de Zemamra)

Jeunesse Ben Guerir vs JS Soualem (Stade OCP de Khouribga)

Jeudi 27 mars

22h00: Ittihad Tanger vs Renaissance Berkane (Stade Village sportif de Tanger)

Vendredi 28 mars

22h00: Ittihad de Khémisset – Moghreb Tétouan (Stade 18 novembre de Khémissat)

Mouloudia Oujda vs Tihad Sport (Stade d’Honneur de Oujda)

Olympique Khouribga vs Itihad Fquih Ben Salah (Stade OCP de Khouribga)

Wydad Casablanca vs FUS Rabat (Stade Larbi Zaouli de Casablanca)

Samedi 29 mars

22h00: JS Boujdour vs Hassania Agadir (le lieu de la rencontre n’a pas été annoncé)

Raja de Casablanca vs Raja Béni Mellal (Stade Larbi Zaouli de Casablanca)

Renaissance Zemamra vs Difaâ El Jadida (Stade Ahmed Choukri de Zemamra)

Chabab Mohammedia vs Union Touarga (Stade 18 novembre de Khémissat)

Dimanche 30 mars

14h30: Hilal Nador vs USM Oujda (Stade Municipal de Nador)

Stade marocain vs Union Sidi Kacem (Stade Ahmed Chhoud de Rabat)

22h00: Olympic Safi vs Association Jeunesse Sportive (Stade El Massira de Safi).

S.L.