Lions de l’Atlas: une séance d’entraînement prévue ce jeudi

Walid Regragui a programmé ce jeudi, une séance d’entraînement ouverte aux médias pendant les 15 premières minutes à partir de 20h30, au Complexe d’Honneur de la ville d’Oujda.

Les Lions de l’Atlas préparent leurs prochaines rencontres face au Niger et la Tanzanie, prévues respectivement les 21 et 25 mars, en marge des 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

A noter que la séance d’entraînement tenu mardi a été consacrée aux aspects techniques et tactiques en présence de tous les éléments du groupe, indique la Fédération royale marocaine de football sur son site web.

Le sélectionneur national a convoqué 26 joueurs en prévision de ces deux rencontres, dont le coup d’envoi est prévu à 21h30.

Le Maroc occupe la première place du groupe E de ces éliminatoires avec 9 points.

H.M.