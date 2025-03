Botola : le derby se tiendra au complexe Mohammed V le 12 avril prochain

Le derby entre le Wydad et le Raja se tiendra le samedi 12 avril au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Selon nos sources, la Ligue professionnelle envisageait d’abord de programmer la prochaine journée du championnat entre le vendredi 28 et le dimanche 30 mars. Cependant, l’indisponibilité du complexe Mohammed V, combinée à la participation de l’AS FAR et de la RS Berkane aux compétitions africaines, a conduit la Ligue à revoir son calendrier et à anticiper la tenue des matchs des seizièmes de finale de la Coupe du Trône.

La Ligue n’a pas souhaité programmer le « Derby » et les autres matchs de la 26ᵉ journée en fin de Ramadan, afin d’éviter que le choc entre le Wydad et le Raja ne se joue à huis clos au stade Larbi Zaouli.

Tenant compte de tous ces éléments, la Ligue a décidé donc de programmer les seizièmes de finale de la Coupe du Trône dans les derniers jours du mois de Ramadan (du 28 au 30 mars), soit juste après la trêve internationale. Les huitièmes de finale se joueront entre le vendredi 4 et le dimanche 6 avril, tandis que la 26ᵉ journée du championnat est fixée entre le 11 et le 13 avril.