Raja : Houcine Rahimi, un attaquant en feu sous Lassaad Chabbi

L’attaquant Houcine Rahimi réalise de belles performances avec le Raja Club Athletic(RCA), signant des prestations remarquables qui ont abouti à plusieurs buts lors de la seconde moitié de la saison actuelle en Botola Pro, notamment sous la houlette du nouvel entraîneur Lassaad Chabbi.

Rahimi a réussi à inscrire le deuxième but du Raja ce lundi face au CODM, offrant ainsi la victoire à son équipe sur le score de deux buts à un. Ce but porte à cinq son total de réalisations cette saison en 16 rencontres, où il a alterné entre un rôle de titulaire et de remplaçant.

En 730 minutes disputées sous les couleurs du Raja, Rahimi a inscrit cinq buts, à quatre longueurs du meilleur buteur de la Botola, Mohamed Rayhi.

L’attaquant de 23 ans a encore l’opportunité d’améliorer son bilan avant la fin de la saison. Une prolongation de contrat pourrait être envisagée, d’autant plus qu’il s’impose désormais comme le buteur principal de l’équipe.