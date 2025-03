Le décès du médecin du Barça reporte le match face à Osasuna

Le match comptant pour la 27e journée du championnat d’Espagne entre le FC Barcelone et Osasuna, initialement prévu ce samedi soir, a été reporté en raison du décès du médecin de l’équipe, a annoncé le club blaugrana.

« Le FC Barcelone a le profond regret d’annoncer le décès de Carles Minarro Garcia, médecin de l’équipe première, survenu cet après-midi », a indiqué le club dans un communiqué.

« Le conseil d’administration ainsi que l’ensemble du personnel du FC Barcelone tiennent à présenter leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, et se tiennent à leurs côtés en cette période difficile, ajoute la même source.

Un message a également été diffusé sur les écrans du Camp Nou pour informer de la disparition du médecin et du report de la rencontre.

