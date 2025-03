Cruelle défaite du PSG face à Liverpool (VIDEO)

Le Paris-Saint Germain, dominateur le long de son duel face à Liverpool en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi soir à Paris, a fini par s’incliner 1-0 devant son public au Parc des Princes, se compliquant la tâche pour son avenir dans cette compétition.

Face à l’une des formations européennes les plus redoutables, les Parisiens ont pourtant réussi à asseoir leur monopole, s’offrant plusieurs nettes occasions de faire la différence, mais ont manqué de précision et de finition en zone de vérité.

Dès le premier quart d’heure, suite à une percée fulgurante d’Ousmane Dembélé sur le flanc droit, le Portugais Joao Neves hérite d’un ballon droit devant les filets adverses, mais a raté son tir (16è).

Quatre minutes plus tard, la dernière recrue du club francilien, le Géorgien « Khvara », trouve les filets en envoyant le cuir dans la lucarne d’un tir brossé, mais se voit refuser l’ouverture du score pour hors-jeu (20è), signalé par l’arbitre italien Davide Massa.

Les hommes de Luis Enrique ont continué sur leur lancée et sont devenus encore plus conquérants, mais butaient souvent sur un gardien de Liverpool, Alisson Becker, au grand jour et qui a réalisé d’énormes arrêts cruciaux.

Alors que la partie s’acheminait vers sa fin, ce sont les Anglais qui vont renverser la table dans l’une de leurs rares opportunités de la soirée.

Sur un long dégagement d’Alisson, Nunez gagne son duel aérien avec le capitaine Marquinhos et sert Harvey Elliott sur la droite de la surface. Le jeune milieu marque d’une reprise croisée du gauche au sol qui n’a laissé aucune chance à Donnarumma (87è).

Elliott a offert la victoire aux siens sur sa toute première touche de balle, lui qui vient à peine d’entrer en jeu en remplacement de Mohamed Salah, très discret jusque là.

Le PSG jette ses dernières forces pour s’éviter une défaite cruelle, après avoir dominé la rencontre de bout en bout, mais les joueurs d’Arne Slot ont géré tranquillement les derniers moments de la rencontre pour préserver un succès du moins inespéré, en attendant de confirmer au retour mardi prochain à Anfield.

Lors de leurs deux dernières confrontations directes, au titre de la saison 2018-2019 de Ligue des champion, les Parisiens s’étaient imposés à domicile 2-1 avant de s’incliner 3-2 au retour face aux futurs champions, vainqueurs de leur 6è « Coupe aux grandes oreilles ».

Côté Parisiens, la finale 2019-2020 perdue 1-0 face au Bayern Munich reste leur meilleure performance dans cette compétition.

S.L.