Championnat du Monde des Rallyes Raids FIA: les Dacia Sandriders signent une deuxième victoire

Les Dacia Sandriders signent une deuxième victoire en Championnat du Monde des RallyesRaids FIA grâce à une performance impressionnante de Nasser Al-Attiyah et Édouard Boulanger, qui ont remporté l’Abu Dhabi Desert Challenge au terme d’une dernière étape palpitante.

Avec une avance infime de 41 secondes avant d’attaquer les 167 kilomètres chronométrés décisifs, Nasser Al-Attiyah et Édouard Boulanger devaient se surpasser pour conserver leur position de tête. Leur Dacia Sandrider s’est illustré dans les dunes exigeantes entre Mezeer’ah et Abu Dhabi, leur permettant de réaliser le deuxième meilleur temps de l’étape et de décrocher la victoire avec 2 min 28 s d’avance.

Cette victoire marque le deuxième succès des Dacia Sandriders en W2RC, après leur triomphe au Rallye du Maroc en octobre dernier. Elle constitue également la cinquième victoire de Nasser AlAttiyah à l’Abu Dhabi Desert Challenge et la troisième pour son navigateur Édouard Boulanger.

Grâce à ce résultat, Nasser Al-Attiyah prend la tête du classement provisoire des pilotes du W2RC, tandis que Édouard Boulanger domine le classement des navigateurs après deux manches. Les Dacia Sandriders grimpent également à la deuxième place du classement constructeurs.

Les Dacia Sandriders ont signé un troisième succès d’étape en cinq jours, après la victoire de Sébastien Loeb et Fabian Lurquin lors de la deuxième spéciale.

Cependant, alors qu’ils menaient le classement général et visaient un podium, Sébastien Loeb et Fabian Lurquin ont été contraints à l’abandon après un tonneau survenu à 41 kilomètres du départ de la quatrième étape, mercredi, le jour du 51ᵉ anniversaire du pilote français.

L’équipage de la voiture numéro 219 espérait repartir pour la dernière journée, mais une inspection technique de la FIA a révélé des dommages sur l’arceau de sécurité de leur Dacia Sandrider, les empêchant de reprendre la course pour des raisons de sécurité.

Après un deuxième meilleur temps en ouverture, puis une victoire de spéciale qui leur permettait

de prendre la tête à l’issue de la deuxième journée, cet abandon a été un coup dur après leurs efforts remarquables.

“Je suis extrêmement fière du travail accompli par Nasser et Édouard. » a déclaré Tiphanie Isnard, directrice de l’équipe des Dacia Sandriders. « Ils ont dû se battre jusqu’au bout et n’ont jamais douté de l’équipe. Nous avons traversé des moments difficiles entre le Dakar et Abu Dhabi pour être prêts et compétitifs à nouveau. Un immense merci à toute l’équipe ! Nous sommes ravis de ce résultat : nous sommes en tête du championnat pilote et navigateur et nous avons provisoirement pris la deuxième place au classement constructeurs. C’est une vraie satisfaction! »

ILS ONT DIT

NASSER AL-ATTIYAH (QATAR), PILOTE – DACIA SANDRIDERS

« C’est une sensation incroyable de remporter l’Abu Dhabi Desert Challenge. Nous avons tout donné cette semaine et je tiens à remercier les Dacia Sandriders pour leur travail. Nous étions venus ici avec un objectif clair : gagner la course et prendre la tête du championnat pour aborder la prochaine manche dans les meilleures conditions. La voiture est performante, l’équipe est solide. Je suis désolé pour Seb et Fabian, mais c’est la course. Je suis ravi de décrocher cette victoire pour les Dacia Sandriders, nos partenaires et tous ceux qui nous soutiennent. Le niveau était très élevé, nous avons respecté nos adversaires et nous avons fait du bon travail ces derniers jours. »

ÉDOUARD BOULANGER (FRANCE), NAVIGATEUR – DACIA SANDRIDERS

« L’Abu Dhabi Desert Challenge est toujours une épreuve spéciale. La bataille a été intense jusqu’aux derniers kilomètres, et nous avons su tenir bon. Ce résultat est très important pour les Dacia Sandriders, mais aussi pour nous, car après le Dakar, nous avions besoin de cette victoire pour reprendre confiance. La lutte avec Lucas Moraes et Armand Monleón a été féroce, et elle le sera encore sur les prochaines manches. Nous ne nous attendons pas à dominer la saison, mais nous avons prouvé que nous étions là. C’est la cinquième victoire de Nasser à Abu Dhabi et ma troisième, c’est une grande fierté ! »

LES DACIA SANDRIDERS : MOMENTS CLÉS DE L’ABU DHABI DESERT CHALLENGE

Étape 1 (dimanche 23 février) : Parti en 14e position sur la route, le duo Sébastien Loeb et Fabian Lurquin réalise le deuxième meilleur temps des 243 kilomètres d’ouverture entre Al Ain et Mezeer’ah. Deux places derrière au départ, Nasser Al-Attiyah et Édouard Boulanger, forts de leur meilleur temps lors du Prologue, prennent la tête après 120 kilomètres. Mais un changement de roue imposé par une crevaison les relègue en quatrième place, à 2m16s du premier.

Étape 2 (lundi 24 février) : Les Dacia Sandriders prennent les commandes de l’Abu Dhabi Desert Challenge après la victoire de Loeb/Lurquin sur la boucle de 228 kilomètres autour de Mezeer’ah. C’est leur premier succès d’étape de la saison en W2RC et le 21e de Sébastien Loeb. Malgré un ressort fissuré qui les handicape, Al-Attiyah/Boulanger signent le deuxième meilleur temps et remontent de la quatrième à la troisième place du classement général.

Étape 3 (mardi 25 février) : Après avoir écopé d’une pénalité d’une minute pour un faux départ sur l’Étape 2, Al-Attiyah/Boulanger rejoignent le Marathon Camp – où ils passeront la nuit – en tête du classement général grâce à leur meilleur temps du jour. Ouvrant la piste sur cette spéciale de 237 kilomètres, Loeb/Lurquin signent le cinquième chrono. Mais une nouvelle pénalité de deux minutes pour excès de vitesse dans une zone limitée les relègue à 2m46s du leader.

Étape 4 (mercredi 26 février) : Al-Attiyah/Boulanger gèrent leur position de leaders avec aisance sur les 300 kilomètres chronométrés entre le Marathon Camp et Mezeer’ah, signant le troisième temps du jour et conservant 41 secondes d’avance avant la dernière étape.

Loeb/Lurquin pointent en tête après 41 kilomètres mais manquent un waypoint et partent en tonneau en tentant de revenir sur leurs traces. Après inspection par l’équipe technique de la FIA, des dommages sur l’arceau de sécurité de leur Dacia Sandrider les contraignent à l’abandon.

Étape 5 (jeudi 27 février) : Contraints de devancer leurs plus proches rivaux sur les 167 derniers kilomètres chronométrés entre Mezeer’ah et Abu Dhabi pour assurer la victoire, AlAttiyah/Boulanger livrent une performance magistrale en signant le deuxième meilleur temps de l’épreuve, offrant ainsi un succès éclatant aux Dacia Sandriders.

RÉSULTATS DE L’ÉTAPE 5 – ABU DHABI DESERT CHALLENGE

Mezeer’ah – Abu Dhabi

Étape : 167 km | Liaison : 197 km | Total : 364 km

1er : Nasser Al-Attiyah (QAT) / Édouard Boulanger (FRA) – 2h04m25s

CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE APRÈS L’ÉTAPE 5

1er : Nasser Al-Attiyah (QAT) / Édouard Boulanger (FRA) – 14h26m55s

LE CHIFFRE CLÉ

2 : Deuxième victoire en Championnat du Monde des Rallyes-Raids FIA pour les Dacia Sandriders, après leur succès au Rallye du Maroc en octobre dernier.

À SUIVRE

Le Championnat du Monde des Rallyes-Raids FIA se poursuit avec une nouvelle épreuve inédite: le South African Safari Rally, qui se déroulera du 18 au 24 mai.