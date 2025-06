Mondial des clubs: Le PSG file en 8ès, Hakimi buteur (VIDEO)

Le Paris SG s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des Clubs, en battant, lundi au stade Lumen Field à Seattle, le club américain de Seattle Sounders sur le score de (2-0), avec notamment un but de l’international marocain Achraf Hakimi.

Encore décisif, le capitaine des Lions de l’Atlas a inscrit le deuxième but des Parisiens à la 67è minute.

La première réalisation du PSG, qui a décroché son billet pour le tour suivant en tant que leader du groupe B avec 6 points, a été l’œuvre du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia (35è).

Dans l’autre match de la 3ème journée de ce groupe, le club brésilien de Botafogo s’est incliné face à l’Atletico Madrid (1-0). Il est parvenu, toutefois, à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens du club espagnol grâce à un goal-average favorable, se classant deuxième de cette poule avec également 6 points.

Achraf Hakimi collects a sweet pass and fires a shot inside the right post. What a brilliant shot!

