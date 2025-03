Coupe du Trône: WAC, AS FAR, RSB… Les affiches chocs des 16ès de finale

Le tirage au sort des 16ès de finale de la Coupe du Trône de football, effectué mardi, a fait ressortir des affiches chocs entre les équipes de l’élite, à l’image de celles opposant le Wydad de Casablanca au FUS de Rabat, l’AS FAR au Maghreb de Fès et la Renaissance de Berkane à l’Ittihad de Tanger.

Par ailleurs, les autres confrontations semblent, plus ou moins, équilibrées, notamment la rencontre qui mettra aux prises l’Union Touarga et le Chabab Mohammedia, évoluant les deux en Botola 1.

Voici, par ailleurs, le programme complet des 16ès de finale de la Coupe du Trône:

Groupe Nord

Match 1- Wydad Casablanca vs FUS Rabat

Match 2- Ittihad de Khémisset – Moghreb Tétouan

Match 3- Stade marocain vs Union Sidi Kacem

Match 4- Ittihad Tanger vs Renaissance Berkane

Match 5- Hilal Nador vs USM Oujda

Match 6- AS FAR vs Maghreb Fès

Match 7- Chabab Mohammedia vs Union Touarga

Match 8- Mouloudia Oujda vs Tihad Sport

Groupe Sud

Match 9- Raja de Casablanca vs Raja Béni Mellal

Match 10- Olympique Khouribga vs Itihad Fquih Ben Salah

Match 11- Olympic Safi vs Association Jeunesse Sportive

Match 12- Renaissance Zemamra vs Difaâ El Jadida

Match 13- Youssoufia Berrechid vs Wydad Serghini d’El Kalaâ

Match 14- Kawkab Marrakech vs Racing Athletic Club

Match 15- JS Boujdour vs Hassania Agadir

Match 16- Jeunesse Ben Guerir vs JS Soualem.

8ès finale

Match 17- VM16 vs VM11

Match 18- VM6 vs VM12

Match 19- VM8 vs VM7

Match 20- VM5 vs VM9

Match 21- VM14 vs VM4

Match 22- VM2 vs VM1

Match 23- VM13 vs VM3

Match 24- VM10 vs VM15

1/4 finale

Match 25- VM17 vs VM20

Match 26- VM18 vs VM21

Match 27- VM22 vs VM24

Match 28- VM19 vs VM23

1/2 finale

Match 29- VM 27 vs VM 26

Match 30- VM28 vs VM25.

VM: Vainqueur du match.

