Dakar 2025: l’équipe Dacia, la force tranquille (VIDEO)

Avec Nasser Al-Attiyah, 5 fois vainqueur du Dakar, Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes et Cristina Gutiérrez, première femme à avoir terminé un Dakar dans la catégorie auto, la marque Dacia a participé, pour la première fois au championnat du monde de rallye-raid en tant que constructeur.

Dans cet extrait, Tiphanie Isnard, Directrice de l’équipe The Dacia Sandriders, raconte comment elle a aidé tout l’équipage à s’entraîner, à trouver une cohésion et à trouver la confiance. Elle revient également sur la rivalité entre Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah, deux champions légendaires.