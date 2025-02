CAN U17 (Maroc-2025): la date du tirage au sort est connue

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans de football (Maroc-2025), se tiendra jeudi au Caire, annonce mercredi la Confédération africaine de football (CAF).

Le tournoi élargi réunira 16 équipes et se déroulera du 30 mars au 19 avril prochains au Maroc, indique la CAF sur son site officiel, ajoutant que la cérémonie du tirage au sort, prévue au siège de la CAF, débutera à 11h45 (GMT). Un nombre record de 10 nations africaines se qualifiera pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025, qui rassemblera 48 équipes et se tiendra au Qatar du 5 au 27 novembre 2025, fait savoir la même source.

Outre le Maroc, pays hôte, les équipes qualifiées pour la CAN U-17 sont l’Angola, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, la Gambie, le Mali, le Sénégal, la Somalie, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie, l’Ouganda et la Zambie, en plus de deux représentants de l’UNIFFAC (Union des fédérations de football d’Afrique centrale) qui seront déterminés à l’issue du tournoi de qualification. Les équipes seront réparties en quatre groupes (A, B, C et D) de quatre formations chacun. En tant que pays organisateur, le Maroc est automatiquement attribué à la position A1 dans le groupe A.

Les deux premières équipes de chaque groupe obtiendront leur qualification pour les quarts de finale ainsi que pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025.

Les deux dernières places qualificatives pour le Mondial seront attribuées à l’issue de matches de barrage entre les équipes ayant terminé troisièmes de leur groupe.

