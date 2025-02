WAC: Rulani Mokwena endeuillé (PHOTO)

Le Wydad de Casablanca a annoncé le décès de la grand-mère de l’entraîneur Rulani Mokwena après la victoire, dimanche, face au HUSA en marge de la 20ème journée de la Botola.

Sur ses pages officielles, le club, suite à cette triste disparition, a adressé un message au coach sud-africain : «Nos plus sincères condoléances au coach Mokwena suite au décès de sa grand-mère. Que son âme repose en paix En cette période difficile, nos pensées et nos prières vont avec lui et sa famille. Restez fort, coach. La famille du Wydad est à vos côtés».

La publication a également fait réagir les supporters du WAC qui ont tenu à présenter leurs condoléances à Mokwena et lui afficher leur soutien en cette douloureuse épreuve.

Rappelons par ailleurs, que le Wydad a battu à domicile le Hassania d’Agadir (2-0), en match de la 20ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, disputé dimanche soir au Stade Larbi Zaouli.

Les deux réalisations des Rouge et Blanc ont été inscrites par Jamal Harkas (38è) et Ismail Moutaraji (55è).

Cette victoire permet au WAC (4è/36 pts) de réduire l’écart à une unité avec l’AS FAR et la RCAZ qui partagent la deuxième position.

Le HUSA occupe la 14ème place avec 21 points.

