Claude Leroy : «Le Maroc est le grand favori de la CAN 2025»

Claude Leroy a réagi au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Contacté par Le Site info, l’entraîneur français estime que le tirage est équilibré et que la plupart des groupes sont homogènes.

Leroy a également assuré que le Maroc est le grand favori de cette édition. «Les Lions de l’Atlas ont tous les moyens pour faire une grande Coupe d’Afrique. Ils disposent d’une superbe équipe et d’un entraîneur de qualité et seront soutenus par tout le peuple marocain. Logiquement, ils sont les plus grands favoris», a affirmé l’ancien sélectionneur du Togo.

En plus du Maroc, d’autres sélections ont également leurs chances d’être sacrées championnes d’Afrique, d’après Leroy. «Le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, l’Algérie… L’Egypte est toujours un adversaire redoutable dans cette compétition. Il faut aussi faire attention avec l’Afrique du Sud qui ne cesse de progresser grâce à un très bon entraîneur. Le Cameroun fait également partie des concurrents toujours difficiles à battre», précise-t-il.

Par ailleurs, Leroy s’attend une CAN historique au Maroc. «Aujourd’hui, le Royaume est capable d’organiser une Coupe du monde. Je pense que la prochaine Coupe d’Afrique sera exceptionnelle, dans un pays que j’adore. C’est une grande nation de football. De mon côté, ça me rappellera pleins de souvenirs. J’ai gagné la CAN au Maroc et c’est un grand plaisir pour moi d’y retourner», souligne l’entraîneur.

Claude Le Roy a en effet remporté la Coupe d’Afrique, organisée en 1988 au Maroc, avec le Cameroun. L’entraîneur français a mené les Lions Indomptables à la victoire en battant le Nigeria en finale (1-0) grâce à un but d’Emmanuel Kundé sur penalty.

H.M.