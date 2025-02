Officiel : Achraf Hakimi prolonge son bail au PSG !

C’est officiel. Achraf Hakimi a prolongé son contrat avec le PSG… jusqu’en juin 2029 ! Le Lion de l’Atlas, qui signe des prestations exceptionnelles à Paris, n’a pas manqué d’exprimer son bonheur de poursuivre l’aventure avec son club.

«Je suis très heureux de poursuivre mon parcours avec le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le Président, le Directeur sportif ainsi que le coach, qui ont rendu cela possible. Ce club et ses supporters ont vraiment quelque chose de spécial. Ici j’ai d’un cadre idéal pour travailler et m’épanouir sur le terrain. C’est un honneur de représenter ce grand club et j’ai hâte de continuer à contribuer à son histoire», s’est réjoui Hakimi.

Le PSG a également prolongé le bail de Vitinha et Nuno Mendes jusqu’en juin 2029. «Libéré après plusieurs mois compliqués, marqués par des pépins physiques, le latéral gauche portugais, un temps convoité par Manchester United, enchaîne désormais les prestations de haute volée», indique Foot Mercato sur le Portugais de 24 ans.

Le club de Paris a aussi officialisé la prolongation de l’entraîneur Luis Enrique jusqu’en 2027. «Le Paris Saint-Germain est très fier d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur Luis Enrique jusqu’en 2027, ainsi que celles de ses joueurs, Achraf Hakimi (2029), Vitinha (2029), Nuno Mendes (2029) et Yoram Zague (2028). Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach signent quant à eux leur premier contrat professionnel et sont désormais liés au club de la capitale jusqu’en 2027», précise le club dans un communiqué.

H.M.