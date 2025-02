Le message touchant d’Achraf Hakimi à Marcelo (PHOTO)

Le latéral gauche brésilien Marcelo, l’un des défenseurs les plus titrés de l’histoire du football, a annoncé jeudi sa retraite à l’âge de 36 ans.

Sur son compte Instagram, Achraf Hakimi a posté un beau message pour rendre hommage à l’icône du Real Madrid. «Merci pour tout, idole. Tu étais et tu seras une référence pour moi. Tous mes vœux de bonheur pour ta nouvelle aventure. Merci de faire du football un sport différent», a écrit le Lion de l’Atlas.

Marcelo a décidé de ranger les crampons trois mois après avoir résilié son contrat avec Fluminense, son club formateur, où il était revenu en 2023. « Mon histoire en tant que joueur se termine ici, mais j’ai encore beaucoup à donner au football », a déclaré, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’ancien international brésilien qui a inscrit son nom en lettres d’or au Real Madrid en remportant 25 trophées, dont cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022).

Arrivé dans la capitale espagnole en 2006, à seulement 18 ans, il s’est imposé comme l’un des meilleurs arrières gauches de sa génération, marquant une époque aux côtés de Cristiano Ronaldo.

Avec les « Merengues », il a également décroché six titres de champion d’Espagne, quatre Coupes du monde des clubs et trois Supercoupes de l’UEFA. Son influence offensive et sa qualité technique ont révolutionné son poste.

Après son départ du Real en 2022, Marcelo a connu une courte expérience à l’Olympiakos, en Grèce, avant de retourner au Brésil sous les couleurs du Fluminense en 2023. Il y a ajouté à son palmarès une Copa Libertadores et une Recopa Sudamericana.

H.M.