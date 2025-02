Real Madrid: David Alaba absent plusieurs semaines

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur du Real Madrid, David Alaba, blessé aux ischio-jambiers, pourrait être écarté des terrains pendant plusieurs semaines, a annoncé mardi le club madrilène.

« Suite aux examens effectués sur notre joueur David Alaba par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure à l’adducteur de la jambe gauche », écrit le club espagnol dans un communiqué, sans préciser la durée de l’absence du défenseur autrichien.

L’ex-défenseur du Bayern Munich, de 32 ans, venait à peine de reprendre la compétition après une année d’absence due à une blessure au genou. Sa nouvelle indisponibilité, estimée entre deux et trois semaines, le privera des rendez-vous majeurs à venir pour le Real Madrid.

Alaba manquera ainsi le match de Coupe du Roi contre Leganés mercredi et le derby face à l’Atlético de Madrid samedi en Liga, avec un risque de forfait pour les barrages de Ligue des champions face à Manchester City les 11 et 19 février.

Avec une défense déjà très amoindrie, avec les absences d’Antonio Rüdiger, Eder Militao et Dani Carvajal, le Real Madrid ne dispose plus que de Raul Asencio et d’Aurélien Tchouaméni pour couvrir l’axe central. Une situation critique qui oblige Ancelotti à revoir ses plans tactiques avant ces rendez-vous décisifs.