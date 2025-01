CAN 2025 : le Maroc connaît ses adversaires

C’est fait. On connaît désormais les adversaires du Maroc lors de la prochaine coupe d’Afrique des Nations qu’accueillera notre pays durant la période entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. le Maroc sera opposé au Mali, aux Comores et à la Zambie.

Voici les six groupes de la CAN 2025 :

Groupe A : Maroc – Mali – Comores – Zambie

Groupe B : Egypte – Zimbabwe – Angola – Afrique du Sud

Groupe C : Nigeria – Tanzanie – Ouganda – Tunisie

Groupe D : Senegal – Botswana – Benin – RD Congo

Groupe E : Algérie – Soudan – Guinée équatoriale – Burkina Faso

Groupe F : Côté d’Ivoire – Mozambique – Gabon – Cameroun

N.B Les deux premières équipes de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleures troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale.