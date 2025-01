L’ancien Wydadi Réda Tagnaouti vers le Raja ? Il brise le silence

Ahmed Réda Tagnaouti, l’ancien gardien de but du Wydad de Casablanca, a confirmé avoir reçu une offre officielle du Raja de Casablanca pour remplacer Anas Zniti qui a rejoint le club d’Al Wasl, aux Emirats Arabes Unis.

Dans une déclaration à Assabah, le portier s’est dit prêt à rejoindre les Verts lors de ce mercato hivernal et a exprimé sa fierté suite à cette proposition. «J’ai été en effet contacté par un dirigeant du Raja. Je serai heureux d’évoluer sous les couleurs de ce club historiques et j’espère que les négociations aboutiront. Tout joueur marocain serait honoré de défendre les couleurs du Wydad et du Raja», a assuré Tagnaouti.

Et d’ajouter : «J’entretiens de bons rapports avec toutes les composantes du RCA. Mentalement, je suis prêt à relever ce défi. J’admire le public du Raja et je lui voue beaucoup de respect. Avoir défendu les couleurs du Wydad auparavant ne m’empêche pas aujourd’hui de porter le maillot des Verts».

A noter que Réda Tagnaouti est actuellement sans club après la résiliation de son contrat avec le MAS.

Rappelons par ailleurs qu’Anas Zniti s’est engagé avec le club émirati d’Al-Wasl en provenance du Raja de Casablanca. Zniti défendra les couleurs d’Al-Wasl lors de ses participations internationales, à l’image de la Ligue des Champions d’Asie 2024-2025.

Après avoir débuté sa carrière au Maghreb de Fès, Zniti (36 ans) a rejoint l’AS FAR puis le Raja de Casablanca. Durant sa carrière, il a remporté plusieurs titres avec le MAS, dont la Coupe du Trône, la Coupe de la CAF et la Supercoupe d’Afrique.

Aux côtés du Raja de Casablanca, il a décroché le championnat national à deux reprises, trois Coupes du Trône, une Coupe de l’UNAF, une Coupe Arabe, deux Coupes de la CAF et une Supercoupe d’Afrique.

Sous le maillot des Lions de l’Atlas, Zniti a également remporté le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) des joueurs locaux à deux reprises.

