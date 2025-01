Des joueurs du Raja dans le viseur de l’AS FAR

L’AS FAR s’apprête à se séparer de certains joueurs et d’en recruter d’autres lors de ce mercato hivernal afin de renforcer son effectif et répondre aux attentes des supporters

Selon une source de Le Site info, certains joueurs du Raja de Casablanca, qui seraient sur le départ, sont dans le viseur du club militaire. «Les dirigeants de l’AS FAR suivent de près certains joueurs clés du RCA avant de passer à l’action, profitant de la situation compliquée chez les Verts pour s’offrir des éléments capables d’apporter une valeur ajoutée à l’équipe», explique-t-on.

Notre source a toutefois refusé de dévoiler les noms des joueurs concernés. «L’AS FAR cherche à saisir les opportunités pour consolider son effectif. Un droit légitime pour toute équipe aspirant à disposer du meilleur groupe afin de remporter des titres», a-t-elle précisé.

Rappelons que le Raja a annoncé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 5 février prochain, au cours de laquelle le bureau directeur actuel présentera sa démission et une commission sera nommée pour gérer les affaires courantes.

Lors de cette réunion, le bureau directeur actuel soumettra sa démission et une commission sera mise en place pour gérer les affaires du club jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire, où un nouveau président sera élu.

La date de cette assemblée a suscité un certain débat au sein des cercles rajaouis, car le président actuel, Adil Hala, restera aux commandes pendant la période du mercato hivernal, qui se termine le 30 janvier.

H.M.