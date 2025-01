Mercato : un ex-joueur de la liga en test au Wydad Casablanca

Le coach du Wydad Casablanca, Rulani Mokwena, a accepté de soumettre le joueur français Mickaël Malsa, ancien international de la Martinique, à un essai avant de prendre une décision finale concernant son recrutement.

Malsa évolue au poste de milieu de terrain défensif et souffre d’un manque de compétitivité, n’ayant pas joué le moindre match officiel depuis mars 2024.

Précédemment, le Wydad avait soumis l’attaquant sud-africain Lebo Mothiba à un essai, mais le staff technique du club n’a pas été convaincu, surtout après avoir joué seulement quelques matchs la saison dernière. Le club a donc décidé de suivre la même démarche avec Malsa.

Le joueur a évolué dans plusieurs clubs en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grèce et en Espagne, notamment à Albacete, Levante et le Real Valladolid.

Le Wydad a récemment recruté le latéral droit Fahd Moufi et poursuit sa recherche d’un attaquant de pointe et d’un gardien de but afin de corriger certaines erreurs faites lors du mercato estival.