Raja-Maniema, Mamelodi-AS FAR: tout ce qu’il faut savoir avant les matchs

Le Raja de Casablanca, qui commence à se ressaisir après un début de compétition décevant, jouera sa dernière chance en Ligue des champions d’Afrique de football (LDC), en recevant au titre de la sixième et ultime journée du groupe B l’AS Maniema, alors que l’AS FAR, déjà qualifiée pour les quarts de finale, ira chercher la première place chez Mamelodi Sundowns.

En Coupe de la CAF, la Renaissance Berkane aura un week-end tranquille, ayant d’ores et déjà poinçonné son ticket pour le tour suivant en tant que leader de son groupe.

Troisièmes avec 5 points, à trois unités du deuxième, le Mamelodi Sundowns (8 pts), les Verts n’ont pas leur destin en main: Acculés à la victoire à domicile contre le club congolais, ils auront quand même besoin d’un succès de l’AS FAR en Afrique du Sud, pour pouvoir aspirer à accompagner les Militaires en quart de finale.

Mais ce n’est pas tout: même dans ce cas de figure, le Raja, qui serait alors à égalité de points avec le Mamelodi Sundowns, doit jouer sur la différence de but qui penche actuellement en faveur des Sud-africains, affichant +1 contre -2 pour le club marocain.

A rappeler que selon le règlement de la compétition, en cas d’égalité de points entre deux équipes, au terme des matches de groupe, elles seront départagées, dans l’ordre, selon le plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres entre les deux équipes concernées, la meilleure différence de buts lors des rencontres entre les deux équipes, le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans les rencontres directes entre elles, la différence de buts sur l’ensemble des parties disputées dans le groupe et le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches de groupe. Enfin, un tirage au sort est prévu pour départager les deux équipes.

Le Raja et le Mamelodi Sundowns comptant, chacun, une victoire à domicile dans leurs confrontations directes, avec le même score (1-0), le premier critère qui les départagerait serait donc la différence de buts sur l’ensemble des parties disputées dans le groupe.

Au-delà des chiffres, la mission du Raja semble délicate dans un groupe très serré, avec une moyenne de 1,7 but par match (17 buts en 10 matches), un écart de but ne dépassant pas 2 -à mettre à l’actif de l’AS FAR vainqueur du Raja et de l’AS Maniema (2-0)- et un bilan de 5 matches nuls sur l’ensemble des dix rencontres jouées.

Leur adversaire du jour, l’AS Maniema, même s’il est lanterne rouge (3 pts), a montré lors de cette phase de groupe le visage d’une équipe accrocheuse, capable de surprendre à n’importe quel moment du match. Il totalise d’ailleurs trois matches nuls contre deux défaites. Mais cette équipe est souvent trahie par son manque d’expérience, notamment au finish. Le dernier match des Congolais face au Mamelodi Sundowns en est la démonstration parfaite: menant au score dès la 39ème minute du jeu, ils ont longtemps résisté avant de subir la loi des Sud-africains aux dix dernières minutes, encaissant deux buts (82è et 90è+5).

De son côté, l’AS FAR, leader avec 9 points et déjà assurée de sa qualification, aura pour principale mission de préserver une première place du groupe qui lui garantirait (en théorie) un quart de finale clément. Contre des Sud-africains intraitables chez eux, les Militaires sont appelés à la prudence, surtout qu’ils ont plus d’une option pour arriver à leur fin. Les deux rencontres de ce groupe se joueront dimanche à 17h00 (GMT+1).

En Coupe de la CAF, la Renaissance de Berkane, leader avec 13 points, reçoit, dimanche à 20h00, Stellenbosch FC, deuxième avec 9 unités, dans un match sans enjeu pour les deux équipes, déjà assurées d’être présentes en quart de finale.

La partie aura des allures de match de gala, qui pourrait être relevé par un esprit revanchard des Sud-africains, largement battus chez eux par les Oranges 1-3 (2-ème journée), ou par la volonté des Berkanis de confirmer leur domination, surtout qu’ils jouent sans pression. Reste à savoir si les calculs du championnat national, dont le classement est dominé par la RSB, pousseraient Mouine Chaabani à ne pas forcer sur la pédale, en prévision d’un duel à haut risque contre l’AS FAR, jeudi prochain.

