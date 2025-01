Manchester City: Haaland prolonge jusqu’en 2034 !

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant Erling Haaland a signé un nouveau contrat de neuf ans et demi qui le maintiendra à Manchester City jusqu’à l’été 2034, a annoncé, vendredi, le champion en titre de Premier League.

Alors que le contrat précédent du colosse norvégien devait expirer à l’été 2027, il a signé l’un des plus longs contrats de l’histoire du football, qui lui permettra de rester chez les Citizens jusqu’à ses 34 ans. « Je suis très heureux d’avoir signé mon nouveau contrat et de pouvoir me réjouir de passer encore plus de temps dans ce grand club », a commenté le joueur de 24 ans.

« Manchester City est un club spécial, avec des gens fantastiques et des supporters extraordinaires, et c’est le genre d’environnement qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-même », a-t-il ajouté. Pour sa part, Txiki Begiristain, le directeur du football de City, a relevé que le fait que Haaland ait signé pour si longtemps « démontre notre engagement envers lui en tant que joueur et son amour pour le club ».

La durée du contrat de Haaland devient ainsi la plus longue de Premier League, dépassant celle du contrat de neuf ans que Cole Palmer a signé avec Chelsea en août dernier. Arrivé à l’Etihad en provenance de Dortmund en 2022, l’attaquant a déjà marqué 111 buts en 126 matches pour le club. Il a également remporté deux titres de Premier League, la Coupe d’Angleterre, la Ligue des champions et la Super coupe d’Europe.

Manchester City pointe actuellement à la 6e place du championnat anglais, à douze points du leader Liverpool.

S.L.