Ahmed Belhadji vers le WAC: ce que l’on sait

Maher Noufel, l’agent du joueur maroco-espagnol Ahmed Belhadji, a indiqué que les négociations avec le Wydad de Casablanca se déroulent bien.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, Noufel a assuré que le WAC a manifesté son intérêt pour le joueur de Ceramica Cleopatra, tout en précisant qu’il préfère ne pas révéler davantage d’informations afin de préserver la confidentialité des négociations.

Le Site info a appris par ailleurs qu’Ahmed Belhadi pourrait rejoindre le Wydad sous forme de prêt avec option d’achat. Le joueur de 27 ans joue en milieu de terrain et en ailier. Il a été formé en Espagne et a évolué dans plusieurs clubs amateurs avant de rejoindre l’Egypte en 2022. Belhaj a joué pour Aswan, Zamalek et El Gouna avant de signer pour Ceramica.

